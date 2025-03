’Nell’Irlanda Magica’ con Cesare Catà

’Nell’Irlanda Magica’ è il titolo della lezione-spettacolo con e di Cesare Catà. Sarà messo in scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio alle 19 di sabato 15 marzo. Lo spettacolo propone un singolare viaggio ideale nell’Irlanda attraverso le sue leggende, i suoi miti, il suo folklore e i suoi più grandi scrittori. Il racconto si alterna con letture tratte sceniche e con un concerto live di musica celtica. L’argomento rientra perfettamente nella filosofia e nello stile del filosofo Cesare Catà di Porto San Giorgio. L’artista Sangiorgese viene descritto come una specie di trovatore del nuovo millennio. Cesare Catà di solito si esibisce e in lezioni spettacolo e per le sue performance si è fatto e si fa conoscere ed apprezzare in Italia ed oltre: Nelle lezioni – spettacolo racconta Shakespeare, gli antichi miti, le fiabe folkloriche, i grandi classici della letteratura. Shakespeare lo ha ammaliato e per lui è divenuto una specie di musa ispiratrice. Con le sue performance si è fatto conoscere ed apprezzare. Ingresso unico numerato per la lezione spettacolo del 15 marzo 13 euro, ridotto under 25 euro 8 acquistabile la sera stessa nel botteghino del teatro. Per informazioni 3287756579. Biglietti su liveticket.