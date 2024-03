Neonato morto dopo il cesareo al Salesi. Azione legale da parte dei genitori

Appena nato era rimasto in vita per due sole ore, poi era spirato. La tragedia risale al 10 settembre 2014, quando una giovane madre fermana, sottoposta a un parto cesareo presso l’ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona, aveva subito gravi complicazioni, tra cui la rottura dell’utero. Dopo quasi cinque anni dalla perdita del loro piccolo, i genitori hanno deciso di intraprendere azioni legali contro l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, azioni che si sono concretizzate in questi giorni con la fissazione dell’udienza. Dopo un tentativo fallito di conciliazione, la causa è ora in mano al giudice civile, che dovrà valutare il caso e, eventualmente, stabilire un risarcimento a favore della famiglia. A rappresentare la famiglia in tribunale è l’avvocato Moira Tomassetti: "Il ritardo del procedimento è dovuto al fatto che, inizialmente, la mamma era talmente sconvolta che, l’azione legale, era l’ultimo dei suoi pensieri, tanto che non aveva neanche voluto che venisse effettuata l’autopsia. Superato lo shock abbiamo iniziato un percorso con un tentativo di conciliazione senza successo, quindi abbiamo intentato una causa civile. Abbiamo nominato dei consulenti medico legali che, nella loro relazione, affermano l’intempestività dell’intervenuto. Ovvero la madre andava monitorata in modo diverso e il parto con taglio cesareo andava fatto prima, visto che era stata ricoverata al pronto soccorso con forti dolori addominali due giorni prima". La gravidanza era stata monitorata con attenzione a causa di precedenti complicanze chirurgiche della madre, che avevano aumentato il rischio di rottura dell’utero.

La giovane, già ricoverata due giorni prima del parto per forti dolori addominali, era stata sottoposta d’urgenza a un cesareo a causa del rallentamento dei battiti cardiaci del bambino. Tuttavia, nonostante l’intervento, il neonato era deceduto poche ore dopo la nascita a causa di asfissia grave e bradicardia. Secondo gli esperti medici consultati dalla famiglia, il ritardo nell’esecuzione del cesareo avrebbe causato gravi danni al feto, che avrebbero potuto essere evitati con un intervento più tempestivo. Si parla quindi di una mancata diagnosi appropriata dei rischi connessi alla rottura dell’utero, che avrebbe potuto salvare la vita del bambino. Ora la palla passa al giudice civile che sarà chiamato a decidere su questa dolorosa vicenda.

Fabio Castori