Neonato morto, la parola passa alla procura

È morto per uno scompenso cardiaco acuto, aggravato da una forte disidratazione il neonato di appena due mesi, originario di Campofilone, la cui vita si è interrotta in un lettino d’ospedale il 19 gennaio. A dirlo è l’autopsia che è stata disposta sul suo corpicino, dopo il decesso nel reparto di pediatria dell’ospedale Murri, avvenuto appunto lo scorso gennaio. La famiglia del piccolo, rappresentata dallo studio legale Di Bonaventura Bellabarba, chiede di sapere perché il bimbo è morto, perché ha sofferto diversi giorni in reparto senza riuscire a capire di cosa soffrisse. In realtà il bambino era arrivato all’ospedale con sintomi di gastroenterite, qualche stria ematica sulle feci e un raffreddore che però si era risolto presto. Nei giorni successivi al ricovero però le sue condizioni erano peggiorate fino al tragico evento che aveva sconvolto tutti. Ad eseguire l’esame autoptico per la Procura Giuseppe Sciarra e Maura Mastracola, disposta dalla direzione sanitaria proprio per chiarire tutto l’iter che è stato seguito, sulla vicenda c’è un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario, indagati i nove medici che hanno avuto in cura il piccolo, con la primaria Veronica Albano. La direzione generale dell’Ast aveva parlato di un episodio dolorosissimo su cui però si attendevano proprio i risultati dell’autopsia, nella certezza della professionalità dei medici della pediatria che hanno fatto di tutto per salvare il piccolo.

La famiglia ha chiesto ulteriori approfondimenti dopo l’autopsia, la mamma ha vissuto con il bimbo tutto il periodo di ricovero e non si spiega l’improvviso peggioramento delle sue condizioni che nel giro di poche ore ne hanno provocato il decesso. Sarà adesso il procuratore Raffaelle Iannella a decidere se rinviare a giudizio gli indagati o archiviare la loro posizione, quello che resta è il dolore di una famiglia che ha perso una piccola vita, nel momento della gioia più grande. Il bambino era nato a novembre 2024, sano e dolcissimo, i genitori si sono affidati all’ospedale di Fermo per farlo stare bene, oggi chiedono di sapere perché in pochi giorni il suo cuoricino si è fermato. Una verità che non lo riporterà in vita ma che almeno potrà servire a dare una piccola consolazione. La comunità di Campofilone ma tutto il fermano si è stretto intorno alla famiglia, per una tragedia assoluta, per un bimbo che è rimasto nel cuore di tutti.