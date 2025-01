Neonato morto al Murri di Fermo: “Eri bello come un angelo”

Fermo, 24 gennaio 2025 – “Affidiamo questo bambino, strappato all’amore dei suoi cari, a Dio”. Sono state le parole con cui si è conclusa l’omelia del parroco di Campofilone don Osvaldo Riccobelli al funerale di Leonardo Ferracuti, il bimbo di due mesi deceduto la scorsa settima al Murri di Fermo. L’ultimo saluto al piccolo angelo volato in cielo si è svolto ieri nella chiesa di San Bartolomeo in un’atmosfera struggente. La chiesa era gremita e tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia. Don Riccobelli ha celebrato la funzione come una sorta di battesimo del bambino, purtroppo mai celebrato.

“Rimaniamo attoniti – ha esordito don Riccobelli - con il cuore ferito dalla perdita di questa piccola anima che è stata strappata alla vita da una malattia alla quale non sappiamo dare un nome. Siamo di fronte alla morte di un bambino che chiedeva di vivere. Il paese si stringe intorno alla famiglia, la comunità è avvolta dallo sconforto. Preghiamo per essere portatori di vita e lasciamo che i bambini vadano a Lui. Questo dolore ci insegna a custodire la vita che cresce e vale per la vita intera. Di fronte a questa tragedia, pensiamo alla parola di Gesù che dice lasciate che i bambini vengano a me. I figli sono la freccia dell’arco della vita, non glielo impedite. A questo bimbo è stato impedito".

Dopo l’omelia, il ricordo del piccolo da parte dei parenti con una lettura a nome dei cuginetti: "Eri bello come un angelo. Non credevamo lo saresti diventato veramente. Ci hanno detto che adesso, per vederti, dobbiamo guardare il cielo. Lo guarderemo tutti i giorni”.

Poi è stata la volta di un’amica di famiglia che ha letto una preghiera di Sant’Agostino in cui si rivolge a coloro che hanno perso una persona cara esortandoli a reagire. All’uscita dalla chiesa, la piccola bara è stata accolta da tantissimi palloncini, mentre risuonava la canzone di Ultimo "Ogni rondine al guinzaglio”. La tragedia si era consumata il 14 gennaio scorso dopo che il bimbo era stato ricoverato al “Murri” con la prima diagnosi della pediatra di famiglia di infezione intestinale e poi con quella del pronto soccorso di difficoltà respiratoria. Dopo un iniziale miglioramento, il piccolo era peggiorato e spirato. A seguito della denuncia dei familiari la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, in cui sono indagati nove medici.