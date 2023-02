Alla fine si è conclusa positivamente l’odissea giudiziaria di Rossella Bartolomei, l’impiegata della casa di riposo Don Marzetti di Petritoli finita sotto indagine e poi sotto processo con l’accusa di peculato. Con sentenza arrivata nella tarda serata di ieri, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Carlo Angelini, ha sollevato da qualsiasi responsabilità penale la donna residente nel Fermano che era stata condannata sia dal tribunale di Fermo che dalla Corte di Appello di Ancona per peculato nei confronti della casa di riposo. La donna era finita ulteriormente nei guai dodici anni fa, a seguito di un documento confessorio fattole firmare dagli avvocati che la assistevano nella fase preliminare delle indagini. "Dopo un calvario durato 12 anni – spiega il legale della donna, l’avvocato Angelini – con anche un ampio risalto mediatico, la mia assistita può definitivamente tirare un sospiro di sollievo. Sono molto soddisfatto della sentenza che ha pienamente riconosciuto le motivazioni giuridiche del suo ricorso per Cassazione, nonostante la notevole complessità tecnica delle argomentazioni sul piano procedurale e sostanziale". Soddisfatta anche l’imputata che finalmente ha visto riconosciuta la sua innocenza: "L’avvocato Angelini durante questo calvario durato oltre 12 anni, mi ha sempre rassicurata sull’esito, dicendomi di confidare pienamente nella giustizia. Posso serenamente affermare che ho incontrato un avvocato onesto, tenace e molto preparato".