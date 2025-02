Nessuno sistema dopo il raid dei vandali

Un atto vandalico insensato, censurabile oltre che pericoloso, come quello avvenuto qualche giorno fa, in cui mani ignote di teppistelli hanno dato fuoco ad alcuni dei libri custoditi nell’apposita casetta del centralissimo Parco Bartolucci, e messi a disposizione di tutti, ha suscitato comprensibile indignazione in chi frequenta il parco, soprattutto con i bambini. Al di là del rammarico per una totale mancanza di rispetto per la cosa pubblica, a distanza di un paio di giorni dall’episodio, ancora ieri qualche genitore che frequenta con una certa assiduità il parco, denunciava che ancora nessuno si era preso la briga di ripulire il prato da quei fogli bruciacchiati, né dall’altra sporcizia (compresi i vetri rotti di alcune bottiglie) abbandonata se non dagli stessi arditi facinorosi, da altri con un senso civico altrettanto inesistente. Da quando la scuola primaria è stata trasferita al palazzo Bartolucci, l’annesso parco è piuttosto frequentato dalle famiglie, in quanto i bambini possono giocare e divertirsi in questo luogo attrezzato per loro, e dove chiunque può andare a passeggiare. Un luogo da vivere serenamente che, in qualche modo, è stato violato dal poco edificante episodio dell’altro giorno (che, peraltro, non è certo il primo). Ed è stata toccante la testimonianza di chi ha raccontato di una bambina che, dando l’esempio agli stolti che hanno fatto il danno, ha raccolto quelle pagine per metterle in un cestino e cercare di ripulire un po’ i luoghi. Ovviamente, un’azione lodevole che non è stata sufficiente e ripristinare le condizioni di sicurezza, tanto che la situazione è stata nuovamente segnalata agli uffici comunali, chiedendo con fermezza che la ditta incaricata della raccolta rifiuti si premurasse di provvedere a ripulire quel triste spettacolo.