Neurologia è al top. Uno studio sul Covid e le sue complicazioni a livello mondiale

Lascia segni anche neurologici il Covid, così come problemi cognitivi, infiammazioni del midollo, ma anche ansia, depressione e astenia. È il risultato di uno studio osservazionale pubblicato sulla nota rivista internazionale Neurology del quale ha fatto parte anche l’unità operativa di neurologia dell’ospedale Augusto Murri, diretta da Patrizio Cardinale, insieme ad altri centri importanti come Bergamo e Milano. Se n’è occupata in particolare la neurologa Stefania Martina Angelocola e per il reparto si tratta di un prestigioso riconoscimento.

La Neurologia del Murri ha collaborato fattivamente allo studio riguardante le complicazioni neurologiche dei pazienti colpiti da Coronavirus ed è stata parte attiva con il reclutamento e l’osservazione di molti pazienti: "I pazienti che abbiamo osservato – spiega la neurologa Angelocola –, hanno evidenziato problematiche cognitive, un offuscamento della memoria, problemi che molti ancora lamentano. Per alcuni i problemi alla memoria sono durati anche due anni. Si tratta per lo più di pazienti tra i 50 e 60 anni, ne abbiamo avuti con sintomi depressivi, ansia e insonnia, con delle mieliti, infiammazioni del midollo emerse, sia post Covid che post vaccino. Ci sono stati casi di trombosi venose cerebrali e forme di malattie venose cerebrali evidenziate da gravi forme di astenia. Siamo stati molto felici di essere inclusi nel percorso di ricerca, abbiamo avuto poco tempo e per noi si è trattato di studiare una decina di casa del tutto significativi e rispondenti al percorso che lo studio voleva evidenziale". Il direttore Patrizio Cardinali e Maria Cristina Acciarri hanno collaborato alla pubblicazione come coinvestigator. Gli altri colleghi neurologi sono Isabella Paolino, Eugenio Pucci, Rossano Angeloni e Fabrizio Forconesi. Un grande motivo d’orgoglio per l’Ast di Fermo, per l’ospedale Murri e, più in generale, per l’intera sanità fermana il comparire su un lavoro scientifico al fianco di tanti centri universitari accreditati a livello nazionale ed internazionale.

"È dimostrazione che con impegno, competenza ed entusiasmo si possa fare ricerca anche in realtà piccole come la nostra – commenta il primario Cardinali –. Noi cercheremo, ogni volta che ne avremo l’occasione, di collaborare per studi multicentrici perché crediamo fortemente nel valore scientifico della nostra professione. Abbiamo da poco terminato il reclutamento di uno studio sullo stroke di cui speriamo in una prossima pubblicazione. Questi risultati si raggiungono quando c’è una équipe che lavora con spirito di collaborazione. Ringraziamo anche il dottor Stefano Angelici e il suo staff dal momento che i pazienti ci sono stati inviati dall’ambulatorio Covid della Medicina. Questo è un chiaro esempio dell’importanza di una virtuosa collaborazione tra reparti".