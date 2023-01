Nevicata, super lavoro in montagna

Nottata e mattinata impegnativa per mezzi, dipendenti comunali e volontari della Protezione civile dell’area montana a causa delle precipitazioni nevose, chiuse per un giorno le scuole. Già nella serata di venerdì in tutto l’arco montano è iniziato a nevicare costantemente tanto che in poche ore è stato necessario mettere in moto i mezzi spazzaneve, per consentire di mantenere aperte le strade e garantire la viabilità. "Abbiamo registrato una forte nevicata per tutta la nottata – commenta Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola – i mezzi sono subito partiti ed hanno mantenuto aperte le strade interne anche a quote elevate e nelle frazioni. Al momento non si registrano problematiche, ma speriamo che il fenomeno si attenui nelle prossime ore". Intorno alle 11 di ieri la neve aveva raggiunto i 30-40 centimetri a seconda delle zone, ma non sono stati segnalati disagi particolari alla viabilità o nelle zone abitate. "Le prime ore della mattina – racconta Giorgio Grifonelli, sindaco di Montefalcone Appennino – sono state piuttosto impegnative già alle 5 i mezzi e i volontari sono scesi in strada, la neve molto compatto e pesante non ha aiutato, ma alla fine la rete stradale è stata mantenuta aperta e non si registrano segnalazioni". Per evitare difficoltà alle famiglie e al persone docente, i comuni di Santa Vittoria in Matenano, Amandola e Montefalcone Appennino, hanno preferito chiudere le scuole per un giorno (solo sabato), ma non è da escludere una proroga della chiusura anche a domani se le condizioni meteo non miglioreranno. Scendendo verso l’area collinare della media Valtenna, le condizioni sono andate migliorando, la neve era presente solo sui tetti e nei campi, le strade erano completamente pulite.

Alessio Carassai