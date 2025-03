Nicola Loira: "Nel porto il destino della città"

L’ex sindaco Nicola Loira mette in guardia sul futuro del porto: "Va protetto da pericolosi appetiti perché da esso dipende il destino dell’economia della città di Porto San Giorgio e di tutto il territorio fermano". Con queste parole l’ex sindaco torna ad esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla critica situazione in cui versa il porto. Definisce il momento per esso molto delicato, forse il più delicato da quando è stato costruito.

Evidenzia che l’esistenza di un "piano regolatore del porto, strumento urbanistico di fondamentale importanza per il suo completamento non trova attuazione mancando un soggetto gestore in sinergia con il Comune. L’ex sindaco, poi, cita con amarezza il sacrificio di coloro che si impegnarono per la realizzazione del porto, chiedendosi se avrebbero mai immaginato un simile scenario dopo quant’anni, con la decadenza della concessione in capo alla Società Marina, gestore dell’impianto. "Oggi – dice – constato con rammarico che molti cittadini percepiscono il porto come un’area in semi abbandono a causa della mancanza dei servizi necessari". Ma "dal porto passa il futuro della città", rimarca con forza, ritenendo insufficienti le attuali iniziative economiche e vedendo nel recupero del porto la necessità di attuare il piano regolatore portuale, che ha come obiettivi dotare il porto dei "servizi minimi essenziali" e realizzare una "riconnessione" tra l’area portuale e la città.

Esprime altresì forte preoccupazione per l’atteggiamento "reticente" dell’amministrazione, che non dice con quali risorse intende fare la gestione provvisoria che, tra l’altro, potrebbe protrarsi nel tempo. Anche per questo, secondo lui, sarebbe pericoloso affidarla ad una piccola società come la Sgds. Ne risentirebbero servizi come la raccolta rifiuti e l’igiene urbana e lo stesso personale della partecipata. Auspica altresì una gestione trasparente e la ricerca di operatori economici capaci di concretizzare il piano regolatore, perseguendo gli obiettivi di servizi e di riavvicinamento tra porto e città con un ampio dibattito pubblico. Ricorda che il porto è fondamentale per l’intero Fermano ed evidenzia la disponibilità della minoranza a collaborare al bando di evidenza pubblica per la scelta di un nuovo gestore. Preoccupato per la revoca della concessione, ribadisce i dubbi espressi sul bilancio comunale per una gestione diretta e boccia l’ipotesi di affidarla alla partecipata SGDS ritenendola inadeguata. In ogni modo, pur con tutte le espresse perplessità, dichiara di vedere nell’attuale crisi un potenziale "momento di svolta" per un nuovo inizio.

Silvio Sebastiani