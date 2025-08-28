Nicola Procaccini chiude la rassegna organistica

Con l’ultimo venerdì del mese di agosto, chiude la 51esima stagione concertistica promossa dall’Accademia Organistica Elpidiense che, per il concerto finale ha scelto di affidarsi a un giovane organista originario di Porto Sant’Elpidio, Nicola Procaccini. "Con il sesto e ultimo appuntamento si chiude un’altra edizione di grande successo, che ha fatto riscontrare un eccezionale gradimento del pubblico" commentano dall’Accademia, soddisfatti per la consueta bella presenza di appassionati che ha gremito la Basilica della Misericordia.

L’ultimo concerto, domani sera (ore 21,30, ingresso libero) vedrà dunque protagonista un giovane talento, cresciuto nell’Accademia, il Maestro Nicola Procaccini, da anni attivo a livello internazionale. Diplomatosi al ‘Pergolesi’ di Fermo, Procaccini ha proseguito i suoi studi alla Hochschule di Amburgo e al Conservatorio superiore di Parigi, poi in residenza artistica per un anno a Sapporo, in Giappone. Procaccini oggi è uno dei concertisti di talento più affermati. E’ anche docente di organo e improvvisazione presso la Hochschule fur Musik ‘F. Liszt’ di Weimar.

Per l’appuntamento elpidiense presenterà un originale concerto dedicato all’arte italiana dell’improvvisazione, alternando improvvisazioni, appunto, su temi di Scarlatti, Weckmann, Fischer, Reincken, Bach, Scarlatti e Morandi.