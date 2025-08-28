Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaNicola Procaccini chiude la rassegna organistica
28 ago 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Nicola Procaccini chiude la rassegna organistica

Nicola Procaccini chiude la rassegna organistica

Con l’ultimo venerdì del mese di agosto, chiude la 51esima stagione concertistica promossa dall’Accademia Organistica Elpidiense che, per il...

Nicola Procaccini

Nicola Procaccini

Per approfondire:

Con l’ultimo venerdì del mese di agosto, chiude la 51esima stagione concertistica promossa dall’Accademia Organistica Elpidiense che, per il concerto finale ha scelto di affidarsi a un giovane organista originario di Porto Sant’Elpidio, Nicola Procaccini. "Con il sesto e ultimo appuntamento si chiude un’altra edizione di grande successo, che ha fatto riscontrare un eccezionale gradimento del pubblico" commentano dall’Accademia, soddisfatti per la consueta bella presenza di appassionati che ha gremito la Basilica della Misericordia.

L’ultimo concerto, domani sera (ore 21,30, ingresso libero) vedrà dunque protagonista un giovane talento, cresciuto nell’Accademia, il Maestro Nicola Procaccini, da anni attivo a livello internazionale. Diplomatosi al ‘Pergolesi’ di Fermo, Procaccini ha proseguito i suoi studi alla Hochschule di Amburgo e al Conservatorio superiore di Parigi, poi in residenza artistica per un anno a Sapporo, in Giappone. Procaccini oggi è uno dei concertisti di talento più affermati. E’ anche docente di organo e improvvisazione presso la Hochschule fur Musik ‘F. Liszt’ di Weimar.

Per l’appuntamento elpidiense presenterà un originale concerto dedicato all’arte italiana dell’improvvisazione, alternando improvvisazioni, appunto, su temi di Scarlatti, Weckmann, Fischer, Reincken, Bach, Scarlatti e Morandi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti