Nicolai e Interlenghi: "La sanità fermana sempre più indebolita"

Il caso del direttore sanitario appena nominato a Fermo e già rinunciatario fa discutere la politica del territorio, Paolo Nicolai, consigliere comunale del Partito Democratico, parla di colpe da addebitare alla catena di comando, in primis l’assessore, "che della riforma sanitaria ha voluto farne un pregevole obiettivo, quando invece si sta palesando come un danno senza ritorno che sta gravando sull’intera comunità marchigiana". Secondo Nicolai "Fermo è la situazione più esposta perché politicamente leggera e indifesa e poi con un Ast di così minima entità non reggerà l’urto dei tetti di spesa, con impossibilità di investimenti che obbligheranno le fughe dei propri malati verso altri lidi". "L’emodinamica da poco avviata – spiega – già mostra il fianco alle contingenti difficoltà fermane, per cui con estrema fatica riesce a garantire una attività programmata di una seduta a settimana e tra l’altro con costi elevatissimi, grazie ai gettoni di presenza per il personale medico che arriva da Ancona. L’ultimo curioso accaduto a Fermo è un direttore sanitario nominato e subito ‘snominato’ perché la imprudenza e l’avventatezza hanno prevalso sulla cautela e sulla accortezza, doti assolutamente necessarie nei momenti topici delle decisioni. Tutti gli apparati dirigenziali che dovranno essere costituiti nelle Ast provinciali rappresenteranno costi aggiuntivi esorbitanti per un sistema già in crisi, di contro agli anni precedenti in cui i direttori di area vasta con stipendi più bassi e sul campo, con terremoto e Covid, hanno gestito e governato un sistema sicuramente più efficiente dell’attuale".

Anche per Renzo Interlenghi, consigliere di minoranza a rappresentare Fermo capoluogo e Agire locale, si tratta di "un chiaro disegno di indebolire la sanità fermana. La nomina revocata del direttore Barbato lascia perplessi, un episodio che esprime l’assoluta inadeguatezza di tutta la catena di comando, da Saltamartini che nomina il dottor Gentili e avalla la nomina del direttore sanitario. Di Gentili, che prima di nominare il direttore sanitario, la nomina più breve della storia fermana pubblica, si sarebbe dovuto almeno accertare che il suo fiduciario avrebbe assunto il ruolo propostogli. A fronte di quanto accaduto le domande che ci poniamo sono due: o l’assessore Saltamartini è in preda alla confusione oppure c’è un chiaro disegno di indebolire la sanità fermana".