Nicole Marzaroli vince il festival

Teatro gremito, sabato sera, per la prima edizione del Festival “San Giorgio… in Canto”. Sono saliti sul palco, presentati da Maria Teresa Scriboni, giovani artisti e cantautori provenienti prevalentemente da Marche, Lazio ed Umbria. Ospite della serata e componente della giuria è stata Arianna Rossetti, che ha regalato al pubblico una sua interpretazione. Insieme a lei hanno votato il direttore artistico Valerio Marcantoni, Cinzia Dominguez, Alessia Ripani e Silvia Morresi. L’augurio agli artisti in gara è arrivato dal sindaco Vesprini e dall’assessore Lanciotti, la quale si è detta interessata a dare un seguito al Festival. La vittoria è andata a Nicole Marzaroli (10 anni, una partecipazione al Festival dello Zecchino d’Oro nel 2017 e a “Vocine nuove” a Castrocaro) che ha interpretato il brano di Laura Pausini dal titolo “Come se non fosse mai stato amore”. Secondo posto a Gloria Romanelli (con “Rise like a Phoenix”), terzo a Sofia Sharkozi (“New York, New York”). Riconoscimento della critica a Lucas Charlie Smith e premio della giuria al cantautore Adriano Guagliardi con la sua “Uomo solo”.