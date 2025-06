Una piazza per sorridere, per colorare, per portare amicizia e quel senso di famiglia che fa stare tutti bene. Torna la versione estiva del Caffè del Corso di Altidona, Nicolino e nonna Franca sono già ai fornelli per un’estate all’insegna dell’ottima cucina, semplice, casalinga, sana. Da oggi la piazzetta sarà allestita di nuovo, a sorpresa, come si fa nelle grandi città turistiche. Ogni edizione della piazza del sorriso cattura l’attenzione di turisti e residenti che scattano foto ricordo e trascorrono qui una serata indimenticabile: "Siamo qui in piazza da 23 anni, racconta Nicolino, con le ricette della tradizione marchigiana. D’estate la nostra diventa la piazza della felicità, portiamo allegria nel centro storico del paese. Non è facile portare gente ad Altidona, bisogna davvero proporre qualcosa di unico, il nostro grazie va all’amministrazione comunale che si impegna a organizzare eventi più spesso possibile, proprio per far lavorare le attività e dare rispiro al nostro borgo".