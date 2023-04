Nidificazione del fratino, il Wwf sulle spiagge del Jova Beach Party

Fermo, 5 aprile 2023 – Lasciare le spiagge più belle di come sono state trovate, era questo lo slogan del Jova Beach party che ha sempre avuto il supporto del WWF. Proprio il WWF diventa adesso protagonista, dopo due edizioni dello spettacolo di Jovanotti sulle spiagge della costa fermana, per riportare alla situazione iniziale i tratti di costa coinvolti ma anche per migliorare altri angoli particolarmente significativi dal punto di vista ambientale. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la proposta avanzata proprio dal WWF Italia che ha studiato a fondo il nostro territorio e ha evidenziato come gli spazi di arenile coinvolti ad esempio dalla nidificazione del fratino siano a Casabianca, nella zona che si trova vicina a Bagni Anna e poi alla Baia dei Gabbiani.

Queste le zone che vedranno la ripiantumazione di arbusti e vegetazioni favorevoli all’ambientazione dei fratini, specie protetta, ma ci saranno attività di valorizzazione e sistemazione anche della zona di Marina Palmense nota come campo di volo. Mentre la costa nord dovrà restare sostanzialmente libera e protetta, proprio per consentire al fratino di nidificare nelle delicate condizioni che questo richiede, a sud il WWF prevede "un miglioramento delle potenzialità naturalistiche dell’area sia per aumentare la biodiversità del sito sia per garantire un utilizzo permanente dello stesso per finalità educative". Dunque laboratori, momenti formativi, spazi dedicati ai giovani e alle scuole, per far vivere spazi di natura e insieme proteggerli. Nessun costo a carico del comune, l’associazione ambientalista si occuperà di tutto, dalla progettazione fino alla cura dei progetti e la piantumazione nei periodi dell’anno adatti a tale attività.

Si legge ancora nella delibera di giunta: " il WWF ha espresso la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Fermo per una progettazione definitiva ed esecutiva, realizzabile anche a fasi successive in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili, relativamente all’area di Marina Palmense; parimenti è disponibile a collaborare per la risistemazione a finalità naturalistiche ed educative del tratto del litorale più potenzialmente interessato dalla nidificazione del fratino sito a Sud dei Bagni Anna. Il WWF ed il Comune di Fermo hanno condiviso che, date le caratteristiche del litorale, è possibile progressivamente migliorare la gestione ordinaria dei lidi per diminuirne gli impatti ambientali ed al tempo stesso monitorare quei tratti più delicati da un punto di vista naturalistico".