Niente auto in viale Trento: "Riprendiamoci gli spazi"

È una delle feste più amate e partecipate l’Ecoday, il giorno in cui viale Trento è aperto solo alle persone, agli animali amici, alle biciclette al massimo. Quella di oggi dalle 10 alle 22 sarà una giornata all’insegna dell’ambiente e lo sottolinea con forza l’assessore Alessandro Ciarrocchi che spiega: "Sono tanti gli aspetti legati allo spirito di cura dell’ambiente in questa manifestazione, si attivano sinergie e impegno e in tanti si fanno avanti per raccontare, per emozionare, per coinvolgere. La cosa bella è avere come sempre il supporto e la professionalità dell’Asite e di tante realtà e associazioni che si impegnano nella cura del verde e degli animali". L’assessore allo sport Alberto Scarfini parla della soddisfazione di un evento che ha saputo avere continuità: "La longevità dell’Ecoday, alla settima edizione, è l’esempio di come con la cittadinanza abbiamo camminato insieme. Si partecipa e i fermani si riappropriano dei loro spazi. Questo luogo rappresenta la socialità e la storia culturale della città".

Pensare alle piste ciclabili e alla mobilità dolce è guardare al futuro, l’amministrazione pensa al tratto di ciclabile che sarà da completare da Marina Palmense a Marina di Altidona, con i lavori al via da settembre, così come si sogna una ciclabile che unirà Fermo e il mare, da fonte Fallera. La festa di viale Trento è cibo a km 0, è biologico, musica, spettacoli, teatro, danza, sport, i gonfiabiii e le l’animazione per i piccoli. Saranno i bimbi in bici, il toro meccanico e le visite guidate a Villa Vitali: "E’ una iniziativa capace di crescere e di mantenersi nel tempo, arricchendosi di partecipazioni nuove e grandi conferme – aggiunge l’assessore Lanzidei –. Tante le tematiche si incontrano in questo evento, anche importanti e urgenti, dentro una cornice fondamentale che è la socialità. Le associazioni di ogni settore che portano avanti tanti discorsi legati al benessere della città e delle persone si uniscono, sarà una bellissima passeggiata su viale Trento per incontrarci davvero tutti".

Il vice sindaco Mauro Torresi pensa ad una strada messa in sicurezza e dedicata all’ambiente: "Tanti quartieri vorrebbero una festa così che qui è possibile perché abbiamo strade alternative, la cosa bella è la collaborazione tra assessorati, compreso i servizi sociali e i tantissimi volontari che si mettono in moto".

a.m.