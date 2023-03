Niente holter al Murri La rabbia dei pazienti

Un disagio grande, un disservizio che una persona anziana non tollera facilmente. Ha lavorato una vita nella sanità un anziano di Fermo che in questi giorni aveva bisogno di prenotare in ospedale un holter cardiaco: "Ho una impegnativa che mi prescrive questo esame, ma al Murri mi hanno risposto che il servizio è per il momento sospeso e nessuno mi ha saputo dire perché. Mi sono rivolto al Cup che da qualche tempo è tornato anche dentro l’ospedale, oltre ad essere in via Zeppilli, e mi hanno detto che avrei potuto fare l’esame in altre Ast comunque distanti, tutti posti per me impossibili. Dovrei andare accompagnato da qualcuno la prima volta a metterlo, la seconda a riconsegnare l’apparecchio e far leggere i risultati".

L’anziano si è quindi rivolto a una farmacia nella speranza di poter avere un consiglio: "Mi è stato detto che privatamente potrei farlo con cento euro di spesa nel giro di due giorni. Ma non ritengo giusto pagare, ci ho visto un’ingiustizia, sono anziano e vorrei poter fare gli esami necessari vicino casa, è uno stress importante per me". Bruno Nepi, referente del tribunale per i diritti del malato, conferma la sospensione dell’esame: "C’è la possibilità di fare l’applicazione dell’holter in altre strutture, su questo la sanità non è inadempiente, certo è che il disagio rimane e questo spiace. Siamo invece finalmente felici di poter dire che l’Urp è tornato all’interno dell’ospedale, un servizio che per le persone anziane e per gli utenti dell’ospedale è fondamentale. Vedremo di capire come mai è stato sospeso l’holter cardiaco, ci auguriamo che sia solo un problema temporaneo che presto sarà risolto".

a. m.