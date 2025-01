"Niente interventi per sessant’anni"

"Negli ultimi 60 anni questa strada non ha mai subito interventi strutturali, ma nel corso dei decenni sono cambiate molte cose – dichiara Sergio Teodori, medico di famiglia di Falerone –. Il numero delle auto è cresciuto esponenzialmente, come sono cambiati i contesti urbanistici dei paesi che si affacciano sulla strada 239 Faleriense. Basta fare qualche esempio per renderci conto che questa strada oramai sia obsoleta per la funzione che svolge nel territorio. La strade deve attraversare numerose aree urbane dove giustamente i limiti di velocità sono ridotti, come sono ridotte anche le possibilità di sorpasso dei veicoli. Spesso che transita su questa strada commette infrazioni, creando condizioni di pericolo per la viabilità la riprova sono anche nei numerosi incidenti che si verificano".