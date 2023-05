Niente Monte Urano Gold Race: è polemica sulla gara ciclistica

Si è discusso molto in merito al mancato svolgimento della Monte Urano Gold Race, gara ciclistica élite-under 23 che si svolgeva tradizionalmente in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo. "La mancata organizzazione della manifestazione è un fatto indipendente dalla volontà dell’amministrazione comunale, che aveva stanziato anche il consueto contributo a supporto dell’evento – chiarisce l’assessore allo Sport, Massimo Brasili –. Alla base della scelta, c’è stata una valutazione condivisa con la società organizzatrice. Tempistiche più ridotte rispetto al passato per gestire la logistica dell’evento e maggiori difficoltà organizzative, null’altro. Così si è deciso di rinviare tutto al 2024. Mi preme sottolineare che ogni scelta, fatta in modo sempre unanime da questa amministrazione è ponderata sulla base di ampie valutazioni che coinvolgono molteplici aspetti della vita della comunità. Chiudere il centro storico al traffico durante la festa patronale, per svolgere una eventuale corsa dedicata ai bambini in pieno centro storico dalle 14 alle 18, avrebbe arrecato disagio agli organizzatori degli eventi stessi, che si sarebbero visti limitare le attività logistiche e anche a quelle commerciali. Dunque, nessuna interdizione allo svolgimento di una manifestazione sportiva, ma l’impegno per individuare un evento sostitutivo: purtroppo, però, complice la tempistica, non siamo riusciti nell’intento".

A rispondere con una nota il gruppo di minoranza CambiAmo Musica: "Abbiamo aspettato e sentito tutte le parti e le cose non sono esattamente così come sono state raccontate. I commercianti erano tutti favorevoli alla corsa ciclistica, in un momento di sofferenza che si protrae da anni non era possibile per loro rinunciare a un evento che portasse come ogni anno più di 700 persone. Non erano le tre o quattro ore di chiusura del centro a porta disagio, ma il vero disagio è stato non avere la corsa per loro, per l’indotto che si crea. Si è detto che non si poteva chiudere il centro storico dalle 14 alle 18 perché portava disagio ai cittadini, ma lo scorso anno si è chiuso tutto il centro storico per una settimana dalla sera alla mattina senza avvertire né i cittadini né i commercianti che si sono visti piazzare le transenne la sera prima dell’evento. Una amministrazione che si dichiara ’green’ non sponsorizza una gara di biciclette per i ragazzi che li avvicina a una mobilità sostenibile, questo secondo loro è essere green? Forse si è preferito rinunciare perché non ci sono più i soldi per asfaltare le strade in condizioni pietose del paese e si è preferito aspettare un anno per farlo in vista delle elezioni?".

Roberto Cruciani