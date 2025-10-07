Niente più barche, il mercato ittico chiude

Il mercato ittico di Porto San Giorgio chiuderà entro la fine dell’anno, ma la nostra identità marinara non si perde". L’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua, cerca di indorare la pillola ma non è facile mandarla giù poiché si tratta del venir meno di un servizio particolarmente importante per Porto San Giorgio . La notizia della chiusura del mercato ittico è deprimente anche perché legata un’altra circostanza parimenti deprimente, qual è l’abbandono del porto locale dalla quasi totalità dei motopescherecci che vi erano all’attracco e che si sono trasferiti negli approdi di Civitanova e San Benedetto, con conferimento del pescato nei loro mercati. Di conseguenze è venuto a mancare al mercato sangiorgese. Il vicesindaco e assessore alla pesca, Fabio Senzacqua, spiega il momento con parole di realismo ma anche di visione: "Non è una resa, ma la presa d’atto di un cambiamento che non possiamo ignorare. Il mercato ittico, così come lo abbiamo conosciuto, non è più sostenibile. Le imbarcazioni sono sempre meno, i costi di gestione elevati e la filiera si è spostata verso altre logiche, come i grandi mercati di San Benedetto e Civitanova. A Porto San Giorgio oggi resta un solo armatore attivo nel conferimento diretto. Troppo poco per mantenere in piedi una struttura nata in anni in cui la marineria locale contava decine di motopesca.

"La pesca sangiorgese – continua Senzacqua – ha cambiato volto. Dobbiamo guardare avanti, immaginando un nuovo utilizzo degli spazi del mercato, che restano patrimonio della città. Stiamo valutando, insieme alle categorie, un progetto che possa dare nuova vita alla struttura, magari legandola alla piccola pesca o al comparto delle vongolare."La notizia arriva proprio nei giorni in cui, dopo oltre un mese di fermo biologico, i pescherecci del comparto di San Benedetto sono tornati a solcare l’Adriatico, riportando sulle tavole il pesce fresco locale. Una coincidenza che riaccende la consapevolezza di quanto il mare resti parte viva della quotidianità sangiorgese.

"La nostra tradizione marinara non si esaurisce con la chiusura del mercato – sottolinea ancora il vicesindaco –. È una radice profonda, che si ritrova nelle famiglie dei pescatori, nei ristoratori, nelle manifestazioni come il Festival del Mare e nelle tante iniziative culturali che raccontano il legame tra la città e il suo porto."Per l’amministrazione si apre dunque una fase di ascolto e confronto, per costruire una nuova prospettiva: "Il nostro compito – conclude Senzacqua - è trasformare un momento di difficoltà in un’occasione per ripensare il futuro, restando fedeli alla nostra storia".

Silvio Sebastiani