Niente presepe vivente: "Motivi di sicurezza"

Niente presepe vivente, quest’anno, nel Natale montegranarese. "Non si farà per questioni di sicurezza" fa sapere il presidente dell’Ente Presepe Vivente Montegranaro, Mauro Lucentini. Il riferimento alla sicurezza è legato alla presenza di numerosi cantieri in un centro storico, che è "insostituibile e suggestiva location del presepe. Abbiamo preferito non allestirlo perché la sicurezza dei cittadini ha la precedenza su ogni altro aspetto". Negli anni, il Presepe vivente ha sempre richiamato migliaia di visitatori e, anche per questo, il discorso di garantire la pubblica incolumità e fare sì che lo spettacolo possa essere goduto in tutta tranquillità e serenità come momento di gioia, è stato determinante nella scelta di soprassedere almeno per quest’anno. "In Piazza Mazzini, cuore pulsante della rappresentazione della Natività, è in corso la ristrutturazione del palazzo comunale e il cantiere occupa buona parte dello spazio pubblico" precisa ancora Lucentini.

Né questo è l’unico cantiere visto che, sempre in piazza ce n’è un altro, stavolta privato, per la ristrutturazione dello storico Palazzo Luciani e "le vie sottostanti, sono occupate per buona parte di impalcature. Abbiamo pensato che le migliaia di visitatori che, puntualmente, vengono a vedere il nostro presepe entrando in centro storico a gruppi di cinquanta o sessanta persone, avrebbero dovuto passeggiare tra impalcature e cantieri, su vicoli stretti, salite e discese. Ma, senza vie sgombre è impossibile redigere un Piano Sicurezza" conclude Lucentini, parlando anche per conto delle decine di associazioni cittadine che contribuiscono alla realizzazione del Presepe Vivente.

In compenso, il 5 gennaio (ore 18) l’Ente Presepe organizzerà la sola scena della Natività sotto il loggiato della chiesa di San Serafino, con Santa Messa e coro di ‘Quelli che non solo gospel’.

m.c.