"No al nuovo lungomare Troppe auto, così non va"

Proseguono con forte convinzione la loro battaglia le associazioni ambientaliste per ottenere la revisione del progetto del lungomare che, così come impostato dall’amministrazione comunale, tradirebbe il rispetto del verde e l’attuazione della mobilità dolce richiesti tra l’altro dal bando Pnrr per finanziare l’opera. Non demordono: ieri hanno tenuto una conferenza stampa per ribadire le loro tesi e domenica prossima, al mattino sul lungomare, organizzeranno una manifestazione per rivolgere un appello alla cittadinanza, per parlare con la gente a cui spiegare i motivi per i quali il loro punto di vista è in rotta di collisione con quello dell’amministrazione la quale è stata per loro un interlocutore sordo e muto: “Quando parliamo di interlocutore sordo intendiamo non solo la maggioranza ma anche l’opposizione che sta zitta ” Lo ha evidenziato il coordinatore degli ambientalisti, Luca Romanelli, il quale ha ribadito in questi termini l’ipotesi progettuale alternativa da loro portata avanti: una sola fila di parcheggi sul lato ovest del lungomare; la pista ciclabile di tre metri e la parte pedonale sul lato est; eliminazione delle piazzole previste sulle spiagge libere, vere e proprie propaggini di cemento esposte tra l’altro all’erosione; conservazione delle tamerici che sono vive e vegete oltreché belle, un vero patrimonio arboreo della città. Soddisfazione hanno espresso le associazioni anche perché su questa loro ipotesi, chiaramente a sostegno del verde e della mobilità dolce hanno raccolto, tramite una petizione online, l’adesione condivisa un migliaio di volte sui social da parte di 1.215 sangiorgesi e frequentatori della città che non vogliono vedere dissipate le risorse del primo tratto di lungomare a sud, a cui si riferisce il progetto, dallo chalet Duilio fino all’istituto canossiane. Soddisfazione hanno manifestato anche per il fatto che la Regione abbia mosso dei rilievi in merito alle piazzole sulle spiagge libere confermando i loro dubbi. In sostanza L’alternativa delle associazioni è contro le piazzole e contro l’abbattimento delle tamerici per mettere al loro posto dei parcheggi: “ci troveremmo in quel tratto sud un budello pedonale, poi la ciclabile per lasciare spazio senza tamerici a tre file di macchine, due in posteggio e una di percorrenza” ha rilevato Romanelli. In poche parole il trionfo delle macchine laddove doveva prevalere la mobilità dolce: “Il nostro obiettivo è aiutare l’Amministrazione a fare una scelta migliore” dice Luigi Silenzi e Maurizio Mattioli: “Le tamerici non possono essere assolutamente trapiantate perché sarebbe la loro fine. Silvio Sebastiani