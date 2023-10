"No al taglio delle tamerici sul lungomare sud"

"Salviamo il lungomare sud". Anche Italia Nostra al pari di altre associazioni boccia il progetto di riqualificazione del lungomare sud, primo stralcio. Il taglio delle tamerici spartitraffico per guadagnare spazio ai parcheggi e quindi alle macchine è la previsione maggiormente contestata."Destinare la maggior parte dello spazio a carreggiata stradale, comprendente una corsia di marcia e due corsie per parcheggi, con affiancato un limitato spazio destinato a pista ciclabile, non può identificarsi, a nostro avviso, come una riqualificazione del lungomare, poiché ha tutte le caratteristiche di una de-qualificazione". La proposta: "Mantenere le Tamerici esistenti, dedicando l’attuale carreggiata in direzione Sud al traffico veicolare, con senso unico affiancato ad una fila continua di parcheggi e riservare la carreggiata in direzione nord a marciapiede, spazi verdi e pista ciclo-pedonale".