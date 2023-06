No alla captazione dal fiume Tenna, si farà l’incontro in Regione

Si allarga la protesta da parte di associazioni e cittadini per il progetto della Ciip per la captazione dal fiume Tenna di 200 litri di acqua al secondo per incrementare l’approvvigionamento idrico dell’Ato 5. Il Coordinamento di difesa del fiume Tenna non frena la sua battaglia, forte della buona riuscita dell’incontro di sabato 10 giugno a Servigliano dove sono state illustrate le problematiche legate a questo progetto a cui hanno partecipato sindaci e associazioni, e dove i presenti hanno mostrato uguale dissenso per la captazione di acqua dal fiume Tenna, ritenuta dannosa per il territorio, mentre in alternativa la possibilità di attingere acqua dal lago di Gerosa è risultata più valida e meno impattante. "Nonostante ci siano tutti i presupposti per poter prelevare dal lago – spiega Coordinamento - il progetto prevede anche una presa d’acqua sul Tenna con un prelievo di 200 litri al secondo il cui quantitativo, il deflusso minimo vitale, e l’abbassamento della qualità delle acque sono ritenute pericolose condizioni per la sopravvivenza del fiume stesso". Il coordinamento ha contattato nuovamente la Ciip proponendo un ulteriore incontro per confrontarsi, senza però ottenere risposta. "Abbiamo comunicato alla Regione Marche – continua - di aver accettato l’invito al confronto presso la sede regionale per poter discutere con gli uffici autorizzativi e mostrare loro le anomalie ambientali e procedurali di cui ci siamo resi conto, con l’obbiettivo di dimostrare che non si può prelevare acqua da un fiume che, quando serve, non ne ha". L’argomento ha catturato l’attenzione anche di diverse emittenti televisive nazionali, ma se da un lato si cerca il dialogo per valutare una soluzione condivisibile, il Coordinamento annuncia che i legali incaricati di studiare la questione sono pronti ad avviare un eventuale e ricorso non solo al Tar, ma anche in sede europea.