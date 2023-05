"No alla captazione delle acque dal Tenna"

Un nuovo progetto per la captazione delle acque dal fiume Tenna potrebbe mettere a rischio l’ecosistema e l’esistenza stessa del fiume: proprio per questo si sta costituendo un Comitato spontaneo di protesta. Venerdì si è tenuta ad Amandola una riunione che ha visto impegnate associazioni e privati fra cui Legambiente, l’associazione Viarum, i circoli pesca di Amandola e Comunanza e altre realtà territoriali che hanno affrontato un problema che potrebbe creare gravi problemi all’ecosistema del fiume Tenna.

Il progetto presentato dalla Ciip (Cicli Integrati Impianti primari) che gestisce la rete idrica di vari comuni fra Ascoli Piceno e Fermo prevede la realizzazione di un impianto di captazione delle acque sul fiume Tenna nel tratto in cui esisteva l’ex impianto di imbottigliamento ‘Gallo’ di Montefortino, per altro finanziato con nove milioni di euro attinti da fondi Pnrr. A rendere la questione più significativa si tratterebbe di un prelievo consistente ovvero 200 litri al secondo.

"Nessuno ci ha informato, siamo venuti a conoscenza solo di recente del progetto – spiega Maurizio Millozzi, presidente dell’associazione di pesca Alto Tenna – e ci siamo attivati anche segnalando le nostre preoccupazioni ai Comuni e associazioni del territorio. Presto nascerà un Comitato con l’obiettivo di frenare questo progetto e magari spingere le istituzioni a valutare altre strategie se la necessità è quella di potenziare l’approvvigionamento di acqua potabile". A turno i presenti alla riunione hanno espresso le loro perplessità. Che sono molte. Le prime sono di carattere ambientale: prelevare tanta acqua, senza considerare che già il Tennacola preleva acqua alla sorgente, in una situazione di siccità che ha fatto vedere i suoi effetti negli ultimi mesi significherebbe ridurre il Tenna ad un rigagnolo con gravi ripercussioni per la fauna acquatica e non solo. Ulteriori danni sarebbero portati all’agricoltura, infatti, l’acqua del fiume Tenna specie in estate viene utilizzata dagli agricoltori della vallata per irrigare i campi.

Oltre a possibili danni turistici per attività ricettive e associazioni della pesca che vivono insieme al fiume. A questo si aggiunge l’impatto ambientale, realizzare una condotta idrica dal Tenna fino all’allaccio delle rete della Ciip avrebbe i suoi effetti sul territorio. Inoltre sembra che a valle dell’impianto, sempre secondo il progetto si dovrebbero scaricare le acque trattate del depuratore di Montefortino.

Alessio Carassai