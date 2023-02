"No all’abbandono della scuola"

Nasce un tavolo di lavoro tra enti per l’orientamento, per mettere insieme comune, provincia, ambiti sociali, istituti superiori e presto anche gli istituti comprensivi. Due obiettivi primari: orientare i giovani nelle scelte scolastiche e lavorative e soprattutto evitare l’abbandono precoce del percorso scolastico, sono i progetti del Patto Territoriale di rete che vede coinvolti con grande ed entusiastica partecipazione: il Comune di Fermo, capofila dell’Ambito XIX, la Provincia di Fermo, l’Ambito XX con il Comune capofila Porto S. Elpidio, l’Unione Montana dei Sibillini a rappresentare l’Ambito XXIV, il liceo classico A. Caro, il liceo scientifico T. Calzecchi Onesti, il liceo artistico Preziotti Licini, l’istituto tecnico statale economico tecnologico Carducci-Galilei, l’istituto tecnico tecnologico G. e M. Montani, l’istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato Ostilio Ricci, l’istituto di istruzione secondaria superiore Carlo Urbani, l’istituto tecnico economico di Amandola. Azioni su cui in questi giorni gli attori coinvolti hanno incentrato al Comune di Fermo un incontro di programmazione, che è seguito a quelli che si sono succeduti dallo scorso agosto, cui hanno preso parte l’assessore alle Politiche al Lavoro del Comune di Fermo Annalisa Cerretani, il dirigente del Settore Politiche Comunitarie, Progetti Speciali, Servizi Sociali e Politiche del Lavoro Giovanni Della Casa, Fabio Ragonese dello stesso Settore, Alessandro Ranieri coordinatore dell’Ambito XIX, i dirigenti scolastici e i rappresentanti di tutti gli enti aderenti.

Il progetto prevedere un insieme di attività, alcune delle quali si svolgeranno necessariamente all’interno degli ambienti scolastici stessi ed altre invece saranno declinate sul territorio, di libero accesso della popolazione studentesca della Provincia di Fermo. Secondo il sindaco Calcinaro è la strada giusta, occorre oggi investire sulle persone e quindi in educazione, istruzione, formazione, ricerca e cultura, per non subire il cambiamento ma determinarlo, per generare lavoro di qualità e contrastare la precarietà e le disuguaglianze, per innovare le competenze, per accelerare la transizione ecologica e digitale".

L’assessore Cerretani spiega che il Patto territoriale unitario, complementare all’impegno e al progetto "Giovane Futuro" già esistente della Provincia, per il contenimento della dispersione scolastica, pone particolare attenzione alla progressiva e coerente crescita culturale degli studenti, sottolineando il diritto di ogni allievao ad un percorso scolastico organico, unitario e completo, valorizzando le competenze già acquisite e la specificità e dare loro strumenti e mezzi per poter scegliere un percorso scolastico e lavorativo che poi rappresenterà il loro futuro. Intanto si comincia con un’analisi dei fabbisogni professionali, del mercato del lavoro, del tessuto produttivo del territorio, per poi realizzare attività di orientamento nelle scuole. L’idea è di arrivare a programmare la realizzazione di un salone dell’orientamento ma anche un team interprofessionale composto da psicologi ed esperti messi a disposizione dagli Ats aderenti a supporto delle scuole richiedenti.

a.m.