"No antenne al cimitero monumentale"

Il Tar non sospende i provvedimenti del Comune contro l’istallazione di un antenna al cimitero monumentale e l’Amministrazione invita le società di telefonia mobile interessate ad individuare soluzioni alternative a salvaguardia della salute di persone, paesaggio e beni storici. E’ datata 23 novembre, l’ordinanza con cui il Tar Marche non ha concesso la sospensiva dei provvedimenti del Comune di Monterubbiano richiesta da una società di telefonia mobile interessata all’installazione di un’antenna presso il cimitero monumentale. Il problema dell’installazione di nuove antenne è molto sentito dai monterubbianesi, alcuni dei quali vorrebbero che sia ben servito tutto il territorio, mentre altri, preoccupati per gli aspetti legati alla salute, non vogliono questo tipo di installazioni vicino alle zone abitate ed altri ancora vogliono che venga tutelato il paesaggio di pregio, che ha visto il Comune riconosciuto con il titolo di ‘Bandiera Arancione’. "Come amministratori pubblici – dicono dal Comune – siamo interessati ad avere un servizio di telefonia ottimale sul territorio, ma vogliamo farlo salvaguardando la salute delle persone e l’ambiente. Il problema della necessità di migliorare la copertura della rete di telefonia mobile nel territorio era stato anche dibattuto in Consiglio il 28 marzo 2023, a seguito di un’interrogazione presentata della minoranza. Quindi, quando una società ha manifestato la propria volontà di installare un’antenna nella zona del cimitero monumentale, l’Amministrazione ha evidenziato che nella zona non ci sono aree adatte allo scopo e che il Regolamento comunale (specifico di recente approvazione) impedisce tale installazione in quella zona di pregio, concedendo comunque la propria disponibilità nel fornire ulteriori chiarimenti".

A fronte di ciò, la stessa società non curante di quanto fatto presente dal Comune, ha presentato istanza per l’installazione di un’antenna a nord del cimitero monumentale, nell’area di rispetto che il Comune aveva indicato come non idonea. Da qui, la negata autorizzazione comunale all’istallazione, ha visto la decisione della Società di telefonia di impugnare i provvedimenti comunali con conseguente costituzione in giudizio del Comune. L’ordinanza del Tar che non concede la sospensione dei provvedimenti comunali, riconosce la peculiarità fattuale che distingue la vicenda di Monterubbiano da altre controversie attinenti ad altri Comuni, conclusesi favorevolmente per le società telefoniche.

Paola Pieragostini