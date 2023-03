No della Regione agli impianti agri-fotovoltaici

Segue dalla prima

"Anzitutto – aggiunge Cesetti– dimostra che la politica marchigiana è unita contro le speculazioni di società, che mettono a rischio i nostri ecosistemi agro-ambientali. È ragionevole credere che il voto odierno favorirà l’approvazione di una legge regionale condivisa, sulla base delle proposte che sono state già presentate il cui iter è già iniziato in commissione".

Una questione quella del maxi impianto fotovoltaico dell’entroterra Fermano,

che ha già riscosso la contrarierà dei Comuni, della Provincia di Fermo e della Soprintendenza. I sindaci in primis, infatti, si erano espressi da subito contro il progetto.

"Con questo atto – conclude Cesetti – siamo riusciti a far passare un concetto fondamentale per il futuro delle Marche, e cioè che la Regione non può rimanere ostaggio delle omissioni legislative dei vari governi nazionali che continuano a ritardare l’emanazione di quei decreti indispensabili a regolamentare il settore e a escludere la possibilità di collocare impianti fotovoltaici nelle aree di pregio paesaggistico, ambientale o culturale. La Costituzione, attraverso l’articolo 117, ci attribuisce la capacità legislativa per difendere i nostri territori. Dotare le Marche di una legge simile è un dovere che abbiamo nei confronti delle nostre comunità".

Alessio Carassai