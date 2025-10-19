"No sprechi d’acqua, situazione difficile"

L’invito che Tennacola spa rivolge agli utenti dei Comuni del fermano e del maceratese è di prestare "una scrupolosa attenzione da parte di tutti a un uso responsabile dell’acqua. Lo impone l’abbassamento della falda acquifera". Dopo un’estate in cui non ci sono stati problemi di sorta nelle forniture idriche, Tennacola ritiene di dover rivolgere questo invito–appello stante la concreta possibilità che "qualora la situazione non registri un miglioramento, si renda necessario già dalla prossima settimana, un razionamento della risorsa idrica, nelle ore notturne, nel territorio servito dalla società, in particolare nei Comuni montanti" fa sapere il presidente, Antonio Albunia. Che precisa: "Nessun allarmismo, ma c’è la consapevolezza che vada fatto appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, adottando semplici comportamenti virtuosi". Come d’abitudine, la società ha già adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la disponibilità di acqua a tutte le utenze (serve oltre 120mila abitanti residenti nei 26 Comuni serviti, 12 del maceratese e 14 del fermano) attivando pozzi di soccorso ma, viste le scarse precipitazioni degli ultimi mesi, ritiene importante adottare modalità di utilizzo più improntate alla parsimonia.

"Stiamo monitorando costantemente la situazione, abbiamo adottato tutte le misure previste in caso di peggioramento della situazione e dell’apertura di una crisi idrica – aggiunge Albunia – ma veniamo da mesi di piogge modeste e abbiamo registrato un abbassamento progressivo della disponibilità di acqua". L’invito è rivolto ai cittadini, ma anche a sindaci e amministratori dei Comuni serviti, affinché facciano la loro parte per divulgare il messaggio di pre allerta idrica: "Rivolgiamo alle istituzioni locali un accorato invito a prevedere iniziative di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza per un uso consapevole e attento dell’acqua, evitando sprechi e usi impropri di un bene prezioso da tutelare sempre, in questa fase con ancora maggiore attenzione".

Una situazione emergenziale che richiede un impegno da parte di tutti per evitare che, per la prima volta, il Tennacola disponga provvedimenti drastici. Il presidente Albunia assicura tuttavia, che "qualora si dovesse rendere necessario un razionamento della fornitura idrica, ne daremo preventiva e puntuale comunicazione ai sindaci e ai cittadini dei Comuni con la massima tempestività. La collaborazione di tutti è fondamentale".

Marisa Colibazzi