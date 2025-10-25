Nodo sicurezza delle banche, accordo tra prefettura e Abi

Il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e il coordinatore dell’Abi - Ossif (Centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine) Marco Iaconis, hanno rinnovato un importante protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione tra le Istituzioni locali e il sistema bancario, con l’obiettivo di implementare la sicurezza del territorio, favorire l’innovazione e sostenere l’economia locale.

Rafforzare la sicurezza del sistema bancario attraverso un insieme articolato di misure, tra cui il potenziamento dello scambio informativo tra istituti di credito e forze dell’ordine, è l’obiettivo principale del protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni sia delle banche e sia della clientela.

Il Prefetto ha evidenziato come la sottoscrizione del protocollo costituisca un passo fondamentale per consolidare la sinergia tra la Prefettura e il mondo delle banche. Iaconis ha parlato della testimonianza dell’impegno del sistema bancario nel contribuire attivamente alla crescita e alla legalità.

L’accordo prevede, tra l’altro, l’adozione di specifici strumenti di sicurezza nelle filiali e la mappatura dei dispositivi già attivi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione delle truffe informatiche e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare riguardo alle persone anziane.