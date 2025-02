"Noi amministratori abbiamo le mani legate"

Il sindaco Endrio Ubaldi si muove su due piani: ricorda l’ipotesi di una compagnia dei carabinieri sulla costa e considera necessario consentire ai Comuni di investire di più sugli straordinari per consentire alla Polizia Locale di implementare i turni. "La provincia di Macerata ha quattro Compagnie per cui non vedo perché la provincia di Fermo ne debba avere solo due. Meglio sarebbe se vi fosse un rafforzamento, senza nulla togliere alla compagnia di Montegiorgio, di un’altra a Porto Sant’Elpidio. Non è mai troppa la richiesta di sicurezza. Benvengano le proposte ma, diciamolo, tutto sul discorso della disponibilità finanziaria". Sottolineando la necessità di rafforzare i presidi sia di Carabinieri che di Polizia, "come Comune, al pari di altri, stiamo investendo tanto nella tecnologia, nella videosorveglianza, che sta dando importanti risultati". Ma, c’è un ‘ma’: "Noi amministratori locali abbiamo le mani legate perché potremmo anche prevedere pattuglie serali della nostra polizia locale, ma dobbiamo darci una regolata perché per gli straordinari non possiamo superare un certo budget. Nel nostro caso, possiamo spendere 32mila euro all’anno, suddiviso tra personale di Polizia Locale ed altri settori. L’ho detto in ogni sede: dovrebbero essere previste norme che consentano ai Comuni di derogare. In questo modo, potrei prevedere un impegno maggiore in bilancio, con la possibilità di prevedere più pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte, l’una". Ubaldi conclude con un dato: "In un anno abbiamo avuto circa 120 accessi alle immagini della videosorveglianza e sono andati a buon fine".

m. c.