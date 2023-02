"Noi i migliori nel calzaturiero Siamo sempre più attrattivi"

Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo, le aziende del territorio sono impegnate ad affrontare importanti sfide? "L’economia fermana si trova di fronte a una serie di importanti sfide e deve cercare di vincerle. Ha tutto per riuscirci, l’importante è non perdere le occasioni che le vengono offerte". È importante la collaborazione con le istitutizioni? "In questi giorni è partita la campagna di ascolto e programmazione della regione Marche, insieme con Camera di Commercio e Svem, per usare al meglio i fondi del nuovo settennato europeo, ma anche per valutare le migliori azioni di supporto in particolare sui mercati internazionali. Al contempo le amministrazioni locali stanno lavorando, nelle loro possibilità, a nuove misure di sostegno del commercio al dettaglio, che è quello che maggiormente soffre, in modo da agevolare resistenza e rilancio". Le aziende del fermano vogliono fare "gruppo"? "A livello imprenditoriale si stanno facendo strada i progetti di rete, che sono la base per poter affrontare al meglio il futuro segnato dall’Industria 5.0. Come imprenditori, anche di piccole aziende, dobbiamo renderci conto che dietro questo numero si sviluppano processi tecnologici che aiutano l’uomo e non che lo limitano. Nel campo degli accessori e della lavorazione del ferro le reti sono già...