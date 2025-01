’Noi Moderati’ in campagna elettorale. Marinangeli ancora in rampa di lancio

’Noi Moderati’ chiama a raccolta gli amministratori e lancia la campagna elettorale per le regionali. È già partita la campagna elettorale per le elezioni regionali di ’Noi Moderati’ e del suo delfino locale Marco Marinangeli. Una cena sabato sera sold out con 160 partecipanti al costo di 20 euro dove, per la gran parte, i partecipanti erano attivisti provenienti da fuori provincia, amministratori locali e qualche amico. Al tavolo il numero uno di ’Noi Moderati’ e parlamentare Maurizio Lupi, non nuovo a Porto San Giorgio visto già negli anni novanta per Forza Italia dove militava lo stesso Marinangeli. Invece di popolo elettore c’era ben poco.

Tanti i temi d’attualità toccati dal leader di Noi Moderati che ha ribadito a più non posso che la casa di questo nuovo partito è il centro destra. Fiducia piena al governatore Francesco Acquaroli come ha sostenuto lo stesso Marco Marinangeli da poco approdato in ’Noi Moderati’ dopo essere stato eletto nel settembre 2020 nella Lega di Salvini. L’attuale Consigliere Regionale sangiorgese sarà tra i quattro candidati del fermano insieme al presidente del consiglio comunale di Porto Sant’Elpidio Diego Tofoni, mentre le quote rosa saranno da trovare una in Valdaso e l’altra nell’alta Valtenna. Alla conviviale presenti anche i consiglieri Emanuele Morese, Giulia Marinangeli e Andrea Susino, oltre ad ex leghisti, grillini e civici.

s.s.