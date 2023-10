"Noi punto di riferimento. Ora altro salto di qualità"

"Il Fermo Vocal Fest è diventato sempre più punto di riferimento musicale del Fermano, ma anche regionale e nazionale". Parole e pensieri di Claudio Laconi, vera anima della rassegna e presidente dell’associazione Musica Poetica di Fermo. "Siamo convinti – aggiunge – di poter creare le condizioni per un ulteriore e significativo salto di qualità per portare la nostra manifestazione al livello dei più significativi festival di musica antica e barocca nazionali, aggregando realtà che abbiano a cuore questo filone artistico e culturale che vuole essere, oltre a un festival musicale, un luogo di valorizzazione e promozione per giovani artisti e realtà musicali emergenti, come pure un veicolo che consenta di attrarre il filone del turismo musicale su cui molte città storiche italiane basano la loro progettazione turistica. Fermo nella storia è da sempre un importantissimo centro musicale e vede a tutt’oggi la presenza del conservatorio Pergolesi, ulteriore testimonianza concreta di quanto sia radicata la cultura musicale in città. Mi sia consentito di ringraziare particolarmente gli enti che ci onorano del loro patrocinio e del loro contributo: l’Amministrazione comunale di Fermo, l’Amministrazione comunale di Grottazzolina, la Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, L’Arcidiocesi di Fermo e la Provincia di Fermo".

L’importanza della manifestazione è sottolineata anche dal sindaco Paolo Calcinaro e dall’assessore alla cultura Micol Lanzidei. "Il Fermo Vocal Fest – sottolinea il sindaco Calcinaro – è una manifestazione che fa parte a buon titolo del cartellone degli eventi culturali della città, che anche quest’anno vuole regalare diversi appuntamenti di approfondimento, laboratori di formazione, concerti, concorsi, in un ricco programma che si estende fino al mese di novembre. Un evento che contribuisce a far conoscere e promuovere la città stessa, le sue bellezze culturali e, soprattutto, a diffonderne la sua tradizione musicale, sempre più proiettata al futuro". Così Micol Lanzidei: "Il Fermo Vocal Fest è un evento che coinvolge e appassiona sempre, perché sa mettere insieme la musica di qualità con momenti di incontro e di formazione di alto livello. La nostra gratitudine per l’organizzazione e la qualità artistica di questo calendario va, come sempre, all’Associazione Musica Poetica Vox Poetica Ensemble di Fermo promotrice del concorso, che da tempo promuove a Fermo, nel territorio del Fermano e marchigiano la conoscenza della musica, in particolare di quella antica".