"Noi siamo vicine alle donne, soprattutto a chi non ha voce"

"Abbattere gli stereotipi sin dall’infanzia e continuare a costruire la consapevolezza rappresentano la strada maestra contro la violenza di genere" è l’incipit di una nota trasmessa tramite la portavoce , Elisabetta Baldassarri, dal coordinamento provinciale di Fermo delle donne democratiche per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: "Sono 50 le donne ricorse nel 2023 al supporto del Centro antiviolenza in provincia di Fermo – prosegue la nota –, in leggera crescita rispetto al 2022" Aggiunge poi che gli accessi ai Centri antiviolenza fanno riferimento al fenomeno emerso, ma probabilmente ci troviamo di fronte a un potenziale sommerso". Il coordinamento provinciale Fermo delle donne democratiche ritiene che sia necessario coinvolgere sempre di più le organizzazioni che nel territorio sono impegnate nel supporto alle donne, chi si espone per salvaguardare l’occupazione femminile, il lavoro di cura, i servizi sanitari rivolti in particolare alle donne e al sostegno del lavoro di cura delle donne. Non possiamo tralasciare come coordinamento una riflessione e azioni per garantire la sostenibilità nel nostro territorio, attraverso un apporto di contenuti e iniziativa politica; la nostra Provincia è maglia nera regionale per il trasporto pubblico locale, questo va fatto pesare così come sulla progettazione urbanistica e dei servizi socio assistenziali. Sicuramente importanti sono le iniziative di sensibilizzazione che si svolgono in concomitanza del periodo legato al 25 novembre. La chiosa della Baldassarri: "Il nostro presidio c’è oltre il 25 novembre – chiosa Baldassarri – e c’è, soprattutto al fianco delle donne senza voce".