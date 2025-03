"Noi ucraini ci fidiamo di Zelenski"

La prima volta che vennero a Montegranaro, al teatro La Perla, su invito degli Amici della Musica e del Maestro Francesco Di Rosa, era appena iniziata la guerra russo – ucraina ed era tanta la loro angoscia per i familiari rimasti in Ucraina, a Kiev, sotto le bombe. A distanza di tre anni e mentre è in corso un faticoso negoziato per la pace, i 15 Solisti di Kiev sono tornati a ‘La Perla’ per uno dei 9 concerti in Italia. "Non possiamo certo dire che gli ultimi tre anni sono stati sereni. La situazione è molto pesante ma – ci dice il violista (nonché referente dei Solisti), Anatolii Vasylkivskyi – siamo musicisti, facciamo il nostro lavoro. Certo, ogni giorno abbiamo la speranza che la guerra finisca, ma sono già passati tre anni e non finisce mai".

Come si convive con la guerra alle porte di casa?"Non si vive in libertà. Bisogna stare chiusi in casa, rispettare i suoni delle sirene quando ci sono i bombardamenti e sbrigarsi a scendere nei rifugi. Inoltre mentre le donne possono uscire senza temere di essere prese per andare a combattere, per gli uomini la situazione è più critica e restano in casa per timore di essere reclutati a forza".

Ha seguito l’incontro – scontro di Volodymyr Zelensky col presidente Trump?"Non ho visto il video, ma ho letto i giornali. C’è un lato negativo in Trump, un atteggiamento che non è di un politico, né di un presidente, ma di un mistificatore. Zelensky e l’Ucraina sono in una posizione critica e lui ne approfitta per trattarlo male e prenderlo in giro. Ma noi, come popolo, non sappiamo la verità di cosa succede realmente tra loro".

Condivide l’azione che sta portando avanti Zelensky?"Sì, al cento per cento. Troveranno un qualche modo per mettere fine alla guerra. E l’Europa ci aiuterà".

Zelensky ha preteso con Trump garanzie per il suo popolo."Ma garanzie simili erano già state stabilite nel 1994 col Memorandum di Budapest, trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato con Usa e Russia. Impegni che non sta rispettando nessuno. Il rapporto tuttavia c’è ancora e deve restare. Al momento le parti non sono in accordo ma i politici a quel livello, non devono seguire i propri sentimenti, ma ragionare".

Marisa Colibazzi