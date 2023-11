"Non abbattiamo gli alberi, li spostiamo"

Sono tanti gli indizi a dire che sta per scoccare l’ora delle decisioni per ciò che riguarda la sorte delle tamerici nell’ambito del progetto di riqualificazione del lungomare. Nel Consiglio comunale convocato per martedì 28 novembre all’ordine del giorno figura una mozione sulla tamerici del gruppo consiliare di minoranza che esprime in questi termini il suo pensiero: "Non si ritiene giusto e rispettoso per l’ambiente e per l’immagine turistica di Porto San Giorgio, procedere con l’abbattimento di almeno sessanta piante di Tamerici ad altro fusto, solo per acquisire lo spazio per realizzare non più di 30-32 parcheggi sul lato ovest della carreggiata".

Le associazioni ambientaliste, tutte coalizzate in difesa di tali piante, stanno raccogliendo firme online sulla petizione “Giù le mani dalle tamerici” e organizzando una manifestazione pubblica per domenica 26 novembre da tenere sul lungomare sud.

Gli operatori balneari dello stesso lungomare sud hanno tenuto ieri una conferenza stampa per esporre il loro punto di vista che sarebbe stato travisato accusandoli di essere loro a volere l’eliminazione delle tamerici per creare qualche parcheggio in più che a loro fa comodo. L’amministrazione non si è mai pronunciata su quali fossero le sue intenzioni finché qualche giorno fa non è intervenuto il vice sindaco, Fabio Senzacqua con ipotesi inedite sicuramente affini ai propositi dell’amministrazione. E’ lui che smentisce la tesi circolata per mesi di l’eliminazione delle tamerici: "Nessuna eliminazione di tamerici bensì il loro spostamento con riposizionamento in quello che sarà un prezioso filare arboreo sul lungomare". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’associazione degli albergatori, Gianluca Vecchi, il quale ha coordinato la conferenza stampa degli operatori: "E’ falso che si elimineranno le tamerici, verranno spostate ed allineate ad est e ne saranno aggiunte pure delle altre. Non risponde neppure al vero che sarà aumentato il numero dei parcheggi e quelli esistenti saranno spostati ad ovest. Non si può pretendere però che siano diminuiti perché funzionali alle nostre esigenze alle nostre necessità per il carico e lo scarico della merce, per la raccolta della spazzatura e utili per qualche cliente in difficoltà". "Noi – conclude Vecchi – siamo stati consultati sul progetto del lungomare e l’abbiamo condiviso facendo le nostre osservazioni. Per noi il lungomare andava bene come era stato strutturato bastava solo abbellirlo un po’ Avevamo chiesto di conservare il doppio senso me non ci è stato accordato".

Silvio Sebastiani