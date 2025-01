"Non abbiamo aumentato le tariffe"

Tante voci in aumento nel bilancio di previsione 2025/27, soprattutto per quanto riguarda l’asilo nido, l’ospitalità dei minori nelle comunità (più 55mila euro) e l’educativa scolastica, ma il carico fiscale che grava sui cittadini resta pressoché invariato. "Non abbiamo ritoccato nessuna aliquota, né i costi dei servizi a domanda individuale, rimasti tutti invariati – spiega il sindaco Endrio Ubaldi – con un’unica eccezione per i buoni pasto per la scuola d’infanzia e per la primaria, dove abbiamo previsto un aumento di 50 centesimi che, comunque, entrerà in vigore da settembre". Con il nuovo anno scolastico, dunque, per i bambini dell’infanzia un pasto costerà 4,50, mentre per la primaria 5 euro.

D’altra parte, l’appalto per la mensa andrà a incidere per 81680 euro in più, mentre l’assistenza sui pullmini costerà 108mila euro annui "e va sottolineato che siamo ormai uno dei pochissimi Comuni che ancora garantiscono la presenza delle assistenti sugli scuolabus anche per gli alunni della scuola media. Sono servizi che manteniamo nonostante i costi siano sempre maggiori" specifica Ubaldi.

Sempre in tema di imposte, l’anno scorso si sono definite alcune situazioni arretrate relative all’Imu con entrate per 735mila euro e per il 2025 sono stati previsti introiti per 65mila euro in più. Qualche altro numero: nel 2024 ammontavano a oltre 135mila euro i proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie, a fronte di 305mila euro previsti e nel previsionale sono state mantenute le stesse cifre. commenta ancora il sindaco.

"Grazie a una quotidiana attività di controllo delle spese siamo anche riusciti a ottenere una riduzione dell’indebitamente di 120mila euro". E’ diminuita la spesa del persona di 36mila euro annui, è stato ergistrato un miglioramento di 33.500 euro sugli interessi passivi, e una riduzione di oltre 500mila euro sulla spesa corrente. "Sono soddisfatto, - conclude Ubaldi – questo non è un bilancio di previsione in cui si fanno voli pindarici. Devo ringraziare gli uffici e tutti i colleghi di giunta e di maggioranza che hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel rendersi conto della situazione, nel non chiedere maggiori risorse per i propri capitoli, consapevoli della necessità di dare precedenza ai servizi nel sociale e scolastici".

m.c.