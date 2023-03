"Non amo parlare di rock and roll"

Gianluca Grignani a tutto rock ieri sera al PalaSavelli, anche se in un breve incontro nella mattinata di ieri con la stampa l’artista ha tenuto a precisare: "A me in realtà non piace parlare di rock and roll, ma lo faccio, non ci posso fare niente. Viene fuori molto questa cosa, anche se non voglio". È comunque considerato uno dei migliori rocker italiani, il Joker per i fan. Certamente ieri sera avrebbe cantato ’La mia storia fra le dita’ il fortunato brano che lo ha lanciato artisticamente al Festival di Sanremo 1995; ’Quando manca il fiato’ la canzone proposta al recente festival 2023 in cui sintetizza il conflittuale rapporto con il padre e il pensiero di morte. Un brano coraggioso, uno dei tanti che avrebbe presentato ieri sera, tra i quali ci sarà sicuramente ’Destinazione Paradiso’, il suo primo album inciso nel 1995 che vendette in un solo anno due milioni di copie e lo lanciò anche nel mercato latino americano, oltre a fargli vincere un Telegatto. Inseriti nella scaletta per il concerto anche ’La fabbrica di plastica’, ’Campi di popcorn’ e ’L’aiuola’ "che – ha precisato Grignani – nasce da un motivetto con mia madre, un gioco". Alla domanda che cosa si sente di dire a chi lo definisce "poeta maledetto" replica: "Credo di essere molto educato, non me ne importa niente cosa dicono, faccio solo il musicista". Una conferenza stampa, quella di ieri mattina sbrigativa, priva di ogni formalità con l’artista che, seduto gambe incrociate sul palco ancora in allestimento, appariva molto tonico e che gratificava di veloci risposte gli autori delle domande. Il sindaco, Valerio Vesprini e l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, magari non si aspettavano di tenere una conferenza così ’anomala’, ma poi la foto con Grignani ha fatto sorridere e acocntentato tutti.

Il primo cittadino si è dichiarato soddisfatto di tenere il palasport vivo con eventi legati non solo allo sport: "In particolare – ha sottolineato – tenerlo vivo con concerti di qualità quale quello con Grignani. Se è stato possibile realizzarlo si deve all’impegno dell’assessore Sanzacqua e degli uffici comunali perché sistemare il palas per un concerto non è affatto semplice". Perché Grignani ha scelto Porto San Giorgio per il concerto? "Perché – spiega il cantautore – era un recupero e faceva parte della tournée precedente, è un luogo che è stato spostato già tre volte quindi questa estate aveva più senso perché eravamo al mare e non potevo esimermi dal farlo e visto che poi è esaurito non potevo non venire".

Silvio Sebastiani

