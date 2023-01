Non arrivano aumenti sulle tasse Il sindaco: dalla parte dei cittadini

Prima della scadenza della legislatura, l’amministrazione del sindaco Nazareno Franchellucci intende portare all’approvazione il bilancio di previsione per il 2023 nel quale restano invariate Imu, Tari e i servizi a domanda individuale, ma anche la tariffa di soggiorno. "La fiscalità locale sicuramente non aumenterà. Eventualmente si potrà mettere mano a qualche operazione di sostegno ma nulla più. Su questo impegno mi ci spendo fin da subito senza problemi - assicura lo stesso sindaco – d’altra parte avere un bilancio approvato è utile per tutti". Intanto, guardando a ritroso, al bilancio 2022, per quanto riguarda la Tari ci sono state diverse riduzioni: sono stati distribuiti 372 bonus sociali per le utenze domestiche per introiti inferiori di 31mila euro (coperti con avanzi di bilancio). C’è stata la riduzione del 10% utilizzando ugualmente l’avanzo del 2021 per 394mila euro (11962 gli avvisi Tari emessi): "Magari i cittadini non se ne sono resi conto, ma senza questa riduzione, le bollette sarebbero state del 10% più alte per tutti" commenta l’assessore al bilancio, Marco Traini. Infine, le agevolazioni Tari per studenti fuori sede: 26 le richieste pervenute, per un totale di 725 euro (dai 1500 previsti) di agevolazioni.