Non c’è accordo tra Contesa e San Giovanni

Il dilemma da risolvere entro sabato per consentire una Contesa del Secchio serena, con l’Ente Contesa e la contrada San Giovanni minimamente ‘pacificate’, stabilendo una tregua delle ostilità è: chi salirà sul palco in rappresentanza della San Giovanni? Nell’incontro dell’altra sera, convocato tra le parti dal sindaco Alessio Pignotti, una ipotesi di accordo messa sul tavolo dal priore dei rossi, Renzo Recchioni, è stata di integrare i due corteggi, inserendo figure delle ‘due’ anime della San Giovanni, non far sfilare il priore (ritenuto illegittimo) e, sabato sera e domenica, durante la manifestazione storica, far salire sul palco, oltre alla squadra, una figura rappresentativa della contrada e, soprattutto neutrale. E qui si è ricreato il muro contro muro: la San Giovanni proponeva un socio fondatore della contrada che, ad oggi, non riveste alcuna carica; l’Ente Contesa insisteva sul consigliere anziano vicino all’’altra’ San Giovanni e, dunque, ritenuto tutt’altro che neutrale. Ieri, si sono susseguiti incontri e telefonate per venire a capo di questo ennesimo motivo di conflitto e cercare di trovare un accordo mettendo Pignotti in condizioni di comunicare al Prefetto stamattina, che ci sono le condizioni perché l’evento si svolga garantendo il rispetto dell’ordine pubblico. Se così non sarà, l’alternativa che si sta profilando all’orizzonte è la possibilità di uno stop o di un rinvio della manifestazione: un’ipotesi che infliggerebbe un duro colpo alla manifestazione, per non parlare del danno di immagine (sempre che a qualcuno interessi) per quella che viene vantata da sempre, come la rievocazione storica più antica delle Marche. I giocatori delle quattro contrade continuano ad allenarsi, con i rossi che, stando a quanto trapela dalla San Giovanni, al pari dell’Ente Contesa non riconoscono il direttivo attuale. Insomma, se dalle notizie che circolavano ieri mattina, sembrava che si potesse trovare il modo per rasserenare la manifestazione e stabilire almeno una tregua, durante la giornata la situazione è di nuovo precipitata. Se le posizioni dovessero restare così distanti, l’ultima parola spetterà al sindaco Alessio Pignotti, in quanto massima autorità in materia di ordine pubblico, e al Prefetto. L’auspicio di tutti è che la notte porti consiglio e che, come accade da 71 anni a questa parte, da domani sera con Bandiere nella notte, a sabato e domenica, sarà solo tempo di Contesa del Secchio. Marisa Colibazzi