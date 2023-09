"Non c’è conflitto, valuto querele"

In una seduta consiliare soporifera come d’abitudine, ci voleva la polemica sulla presunta incompatibilità innescata dal gruppo di FdI, verso l’assessore all’urbanistica, Stefano Pezzola, per vivacizzare la discussione. Il casus belli era un punto all’ordine del giorno relativo a una correzione del Prg riguardo un terreno di 950 mq in cui insiste un punto vendita di frutta e verdura di un parente dell’assessore che non ne è né il proprietario, né colui che ha presentato la richiesta di revisione al Comune quasi due mesi fa. Partendo da questo presupposto, Pezzola ha esordito dichiarando che "questo punto è stato il pretesto per mettere in discussione il mio operato con dichiarazioni fortemente diffamatorie da parte del consigliere di Fd’I, tanto che sto facendo le mie valutazioni al riguardo. Si tratta di un caso creato ad arte per screditare l’operato di un assessore". Pezzola ha chiarito che non sussiste l’incompatibilità: "Il proponente la rettifica è il responsabile dell’area, non io. La proposta di delibera non porta un vantaggio a nessuno, ma corregge un errore e consente di rilasciare un certificato come è nel diritto del proprietario del terreno". Pezzola ha respinto anche l’accusa di aver velocizzato la pratica "per favorire miei parenti, di non avere perseguito l’interesse pubblico, ma il mio personale e che l’ufficio non avrebbe eseguito correttamente le procedure. Affermazioni che poggiano sul nulla". L’unico punto su cui concorda col suo detrattore, Calcinari: "Bisognerebbe procedere a una revisione generale del Prg, correggendo eventuali altri errori, ma non possiamo bloccare il mercato immobiliare nel frattempo. Detto ciò, nonostante ritenga che non ci sia alcun conflitto d’interesse, a tutela di tutti, esco e non prendo parte alla discussione". Una chiusa perentoria che gli è valsa una dura reprimenda di Calcinari che si è trovato a rimarcare le sue posizioni dinanzi a un banco vuoto: "Mai era successo che un assessore chiamato in causa su un preciso argomento, venisse qui, dicesse la sua e lasciasse l’aula senza assistere alla discussione. Inesattezze? Possibili diffamazioni? Ma noi non abbiamo diffamato nessuno. Abbiamo raccontato quello che è successo in commissione" ha aggiunto, sbandierando il verbale. Il confronto tra Pezzola e Calcinari, è proseguito fuori dall’aula con toni più pacati pur restando ferme le posizioni, ricondotto nei confini di una normale polemica politica.

Marisa Colibazzi