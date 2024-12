"Non ci saranno sconvolgimenti"

Sara Passamonti lavora da anni in via Murri, l’ospedale è una presenza viva e rassicurante: "Io credo che potrebbero mettere qui ambulatori, magari una struttura per malati cronici, qualcosa legato sempre alla sanità. Non credo che si possa cambiare del tutto la natura di questa zona, l’ospedale è sempre stato destinato alla cura delle persone. Mi pare una situazione pacifica e naturale, non credo che ci saranno grossi sconvolgimenti. E penso che i tempi saranno ancora lunghi, sono rivoluzioni che richiedono tempo e nel frattempo potremmo tutti riorganizzarci per il meglio. Spero che chi dovrà decidere lo faccia ascoltando il territorio, prima di organizzare la nuova vita di quello che è un ospedale dal 1933".