"Non ci sono ancora certezze sull’applicazione dei dazi né sulla specifica aliquota riguardante l’olio – dice Marco Barchiesi, consulente commerciale export food per gli Usa – e non crediamo vengano emesse tasse doganali per l’olio. Nel caso venissero applicate, il problema maggiore sarebbe subito dal consumatore americano che si troverebbe davanti prezzi proibitivi per l’acquisto di olio italiano. Il nostro è un prodotto d’eccellenza che non sarebbe più accessibile per il ceto medio, costretto a ripiegare su prodotti di minor qualità. Credo che l’eventuale applicazione di dazi sull’olio non causerebbe una grossa perdita per i produttori italiani, custodi di alta qualità".