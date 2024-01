Non decolla il corso sul made in Italy, l’Urbani sperimenta

La Regione Marche prende parte alla sperimentazione per la riforma di legge sull’istruzione tecnico-professionale del Ministro Valditara. Lo comunica la vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera Giorgia Latini, segretario della Lega Marche, specificando che saranno l’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio e la Scuola Paritaria Loviss di San Benedetto ad anticipare, in via amministrativa, le novità che saranno introdotte dalla riforma in corso di approvazione. "I giovani formati adeguatamente per il mondo del lavoro sono un asset strategico per la crescita dell’Italia: per questo il Ministro Valditara e la Lega hanno voluto l’innovazione dell’istruzione tecnico-professionale e l’introduzione del nuovo modello 4+2, che prevede uno sbocco preferenziale, ma non esclusivo, verso gli Its, dichiara la vicepresidente Latini che aveva sottoposto un’interrogazione sull’attuazione della riforma alla sottosegretaria Paola Frassinetti nel corso del question time in commissione. Trovare un’occupazione coerente con gli studi effettuati vuol dire garantire ai nostri ragazzi un futuro migliore. Siamo fieri che, aspettando la conclusione dell’iter per l’attuazione della riforma, le Marche siano chiamate a dare il loro fattivo contributo di regione benchmark per ogni ambito del made in Italy".

Parlando di Made in Italy, non decolla invece la proposta per l’istituto del liceo che dovrebbe accompagnare gli adolescenti dentro il saper fare tutto Italiano. Nessuna scuola statale del territorio ha aderito alla proposta di istituire per il prossimo anno il corso di studi per il Made in Italy, appunto, ci hanno provato un liceo ad Ascoli, l’istituto di istruzione superiore di Macerata, due licei di Pesaro e di Urbino. Non c’è il liceo delle scienze umane Annibal Caro, per un corso che il Governo presenta come un percorso di acquisizione degli strumenti necessari per la ricerca e gli scenari storico geografici e artistico culturali legati prprio al Made in Italy. Una questione in realtà ancora poco chiara, tanto che i dirigenti non si sono sentiti di aprire per quest’anno le iscrizioni ma di aspettare indicazioni più puntuali, ci provano invece due realtà private di Fermo, il polo scolastico Giovanni Paolo II e la scuola Loviss.