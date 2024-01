"Non è stato un aumento indiscriminato"

"Non abbiamo adottato un aumento indiscriminato delle tariffe, come traspare da dichiarazioni di Pd e Fd’I, ma un metodo di lavoro che ha cercato di compenetrare gli aumenti per l’ente che sono sotto gli occhi di tutti e le capacità economiche delle singole famiglie": arriva la smentita del sindaco Alessio Pignotti alle forze di minoranza che, nei giorni scorsi hanno parlato di aumenti a raffica e di stangata per i cittadini elpidiensi nel bilancio di previsione 2024. "Per alcuni servizi qualcuno pagherà di più, altri meno. Le tariffe della maggior parte dei servizi rimarranno invariate, per tutti e sono mantenuti i livelli qualitativi dei servizi". "Aumenti della Tari, dove? Ce lo spieghino". La residenza protetta produce profitti? "Abbiamo fatto lavori di adeguamento sempre procrastinati, ma necessari per passare da 32 a 36 ospiti (di cui 2 per pazienti Covid). Le entrate aumentano per le 4 unità in più. Nessun ritocco delle rette. La residenza protetta non genera profitti e – è la frecciata – non per colpa nostra, non raggiungerà mai i 40 posti letto da anni sbandierati dal Pd". Capitolo trasporto scolastico: "Abbiamo scelto di adottare un sistema Isee lineare, una tariffa basata sul reddito delle famiglie" dice Pignotti. Entrando nel merito: "Falso parlare di aumenti, ma di tariffa proporzionata allo status familiare: fino a un Isee di 15mila euro la tariffa diminuisce. Aumenta in proporzione per i redditi maggiori e una fascia è esente dal pagamento, cosa non prevista in passato". Centri estivi: "L’aumento applicato, che va da 125 euro a 200 euro per 4 settimane, mantiene l’economicità del servizio per le famiglie che, in regime privato, spenderebbero oltre il doppio. Inoltre, molti Comuni hanno eliminato i centri estivi per questioni di cassa. Noi li manteniamo". Su tutti i servizi a domanda individuale "sono mantenute riduzioni per secondi e terzi figli". Unica verità: gli aumenti delle rette dei nido "ma non indiscriminati. Toccheranno solo le fasce di reddito più alte. Un ragionamento che fa leva sulla possibilità garantita dal bonus asili nido statale che lascerà immutata la situazione per molte famiglie". Mc