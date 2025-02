"Non è un’opera di pubblica utilità la linea taglierebbe 400 metri lineari del mio campo coltivato a frutteto e servito da impianto irriguo e rete antigrandine. A cosa servirebbe un indennizzo dei danni? Sono incalcolabili perché tagliando una parte degli impianti irriguo ed ombreggiante, si interrompe l’intero sistema sia irriguo che antigrandine. Inoltre il passaggio causerebbe danni tali da non poter ripristinare la produttività aziendale. E’ ingiusto parlare di un’opera pubblica quando di fatto, a causa di volontà privata, si danneggiano agricoltori che hanno investito in progetti volti alla tutela della Valdaso e della salute delle persone aderendo al contratto di fiume mirando ad una produzione di eccellenza".