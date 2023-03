’Non esiste amore felice’ La black comedy a teatro

La black comedy arriva sul palco del teatro sangiorgese con “Non esiste amore felice”, liberamente tratta da “Huit femmes” di Robert Thomas. Alle ore 21,15 di questa sera il regista Oberdan Cesanelli presenterà una rielaborazione che vedrà protagonisti Stefania Evandri, Paola Felicetti, Roberta Medori, Cecilia Pierantozzi, Marta Plescia, Manuela Ripani, Catia Stifani e Viviana Zaccaria: “La trama narra di 8 donne, un omicidio (quello dell’unico uomo, il capofamiglia Marcel), una casa isolata e numerosi sospetti – spiega in una nota l’associazione culturale Arghilos -. Sarà stata la moglie Gaby donna elegante, raffinata, la perfetta borghese? O l’insoddisfatta e acida cognata Augustine? L’avida Mamy, suocera di Marcel, madre di Gaby e Augustine? O una delle due figlie di Marcel? Suzon appena tornata dall’Inghilterra per festeggiare il Natale o Catherine, la piccola birichina di casa? Oppure la governante, la signora Chanel che ha cresciuto le due sorelle e che è al servizio della famiglia da tempo? O Luise, la cameriera, l’ultima arrivata, bella, insolente e perversa? Ma perché non sospettare anche di Pierrette, sorella di Marcel, piombata all’improvviso a turbare la “quiete” famigliare? Non resta che andare in teatro per sciogliere in mistero, ad assistere ad uno spettacolo dove le emozioni si trasformano ripetutamente”. Per l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti: “l’interessante vicenda nasconde e mostra temi sociali attuali. Stavolta l’amore si veste di abiti ambigui, accattivanti, teneri e atroci”. Prevendita attiva nell’edicola Ines Rossi (viale Don Minzoni).