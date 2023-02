‘Non esiste amore felice’ sul palco del teatro di Montegiorgio

Prosegue la stagione del Teatro Domanico Alaleona di Montegiorgio che oggi alle 21,15 fuori abbonamento proporrà lo spettacolo ‘Non esiste amore felice’ del regista Oberdan Cesanelli. Protagoniste della rappresentazione otto attrici: Stefania Evandri, Marta Plescia, Paola Felicetti, Manuela Ripani, Roberta Medori, Catia Stifani, Cecilia Pierantozzi e Viviana Zaccaria, che porteranno gli spettatori indietro nel tempo, nella Francia degli anni ’50 mescolando intrighi personali, storie di mistero e fitti intrighi fino ad arrivare al colpo di scena finale. La storia si sviluppa nella residenza di una borghese famiglia francese che si accinge a festeggiare il Natale. L’atmosfera molto allegra e festosa viene però interrotta dalla morte del capofamiglia, Marcel, trovato nella propria stanza con un pugnale conficcato nella schiena. La casa è isolata e le 8 donne che la abitano e la frequentano iniziano a sospettare l’una dell’altra. Non resta che iniziare un’indagine per risolvere questo intricato giallo. Una bella e dinamica commedia dai toni oscuri, in cui 8 donne intrecciano le loro storia per scoprire la verità. Per info e prenotazione 0734-952067 oppure il botteghino prima dello spettacolo.

a. c.