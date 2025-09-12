"Non esiste solo la terza corsia: valutiamo la bretella con Teramo"

"In questa fase non è ragionevole chiudersi solo sulla terza corsia, ma che occorre valutare le alternative, tra le quali la bretella autostradale arretrata da Porto Sant’Elpidio a Mosciano Teramo, fermo restando l’attuale tratto dell’A14": questa la proposta del Comitato Arretramento A14 e Fs Marche Sud, ritenendo che "invece di andare a spendere per una terza corsia che creerebbe gravi problemi" si potrebbe realizzare una Mezzina autostradale. Un tema sempre molto sentito quello delle infrastrutture, ancora di più in campagna elettorale e a recepire gli input del Comitato è anche Stefano Cencetti, candidato al consiglio regionale nella lista Progetto Marche, a sostegno di Matteo Ricci: "La bretella Porto Sant’Elpidio – Teramo è un’opportunità storica per le Marche: ci credo e ci lavorerò da subito". Cencetti parte della constatazione che "le Marche non possono più permettersi di restare ferme di fronte a scelte strategiche per il futuro. Le proposte del Comitato Arretramento Fs e A14 Marche sud vanno nella direzione giusta e rappresentano una visione concreta e di prospettiva che condivido e sostengo. Oggi più che mai è necessario ripensare mobilità e infrastrutture viarie per dare respiro alla costa e, nel contempo, collegare finalmente l’entroterra". Per Cencetti, la proposta di valutare una bretella arretrata da Porto Sant’Elpidio a Teramo "quale alternativa sostenibile e lungimirante alla sola terza corsia, è una grande opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Significa alleggerire il traffico costiero, dare sicurezza e dignità ai cittadini che vivono lungo l’asse adriatico e ridare vita a quelle aree interne che soffrono per mancanza di collegamenti adeguati I finanziamenti europei per queste opere ci sono, sono previsti e vanno intercettati".