Non gli dà da bere Barista aggredito

Nonostante fosse già in preda ai fumi dell’alcol, continuava a bere alcolici e quando il titolare del bar gli aveva chiesto di fermarsi, aveva tentato di aggredirlo ed aveva iniziato a lanciargli oggetti di ogni tipo, per poi sbeffeggiarlo, facendogli vedere il foglio del decreto di espulsione. Protagonista della scorribanda un marocchino 40enne, all’epoca dei fatti domiciliato a Fermo, che è finito alla sbarra ed è stato condannato a un anno e sei mesi per ubriachezza molesta, lesioni personali e danneggiamenti. L’extracomunitario era entrato nel locale con fare strafottente e il titolare si era accorto subito che non era lucido: non era la prima volta infatti che il magrebino si presentava al bar e chiedeva da bere. Dopo un bicchiere, lo straniero aveva chiesto di continuare con gli alcolici, ma il barista si era rifiutato di servirlo, consigliandogli di smettere perché era ubriaco. Il marocchino infuriato, aveva tirato fuori il documento del suo decreto di espulsione ed aveva cominciato ad irridere il titolare del bar, dicendo che né lui né le forze dell’ordine avrebbero potuto fargli nulla. All’ennesimo rifiuto di servigli alcolici era scoppiata tutta la rabbia dell’extracomunitario, che aveva aggredito il titolare del locale e gli aveva lanciato contro oggetti, bottiglie e bicchieri.